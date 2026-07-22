Пьяный россиянин зарезал сестру и спрятал ее тело на балконе

Преступление было совершено 17 июля в квартире на бульваре Солнечный. По версии следствия, брат и сестра поссорились из-за внезапной неприязни. Мужчина схватился за нож и изрезал 62-летнюю женщину так, что она скончалась на месте. Тело преступник спрятал на балконе.