Деревням в Тюменском округе грозит подтопление из-за обильных осадков

Днем ранее, 21 июля, в Свердловской области из-за сильных ливней, гроз и шквалистого ветра погиб человек. Порывы ветра достигали 18 м/с, было повалено более 30 деревьев и нарушено энергоснабжение пяти населенных пунктов. В ликвидации последствий участвовали 19 спасателей и шесть единиц техники.