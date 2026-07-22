Деревням в Тюменском округе грозит подтопление из-за обильных осадков

В Тюменском округе объявлен режим повышенной готовности из-за критического переувлажнения почвы и локальных подтоплений в ряде населенных пунктов. Об этом в среду, 22 июля, сообщил региональный инфоцентр со ссылкой на главу муниципалитета Ольгу Зимину.
Сложная метеорологическая ситуация возникла из-за затяжных дождей на территории Тюменской и соседней Свердловской областей. Из-за осадков показатель увлажненности почвы достиг максимальных 100%. Дополнительным фактором стал приток воды из смежных субъектов.
Власти держат ситуацию под жестким контролем. Руководство округа совместно с профильными специалистами ведет непрерывный мониторинг гидрологической обстановки и проверяет готовность всех необходимых сил и средств.
В ближайшее время планируется укрепить взаимодействие местной администрации с экстренными службами, силами РСЧС, полицией, добровольцами и народными дружинами. В зону риска попали 11 территорий, жителям которых рекомендовано проявлять повышенную бдительность.
Днем ранее, 21 июля, в Свердловской области из-за сильных ливней, гроз и шквалистого ветра погиб человек. Порывы ветра достигали 18 м/с, было повалено более 30 деревьев и нарушено энергоснабжение пяти населенных пунктов. В ликвидации последствий участвовали 19 спасателей и шесть единиц техники.