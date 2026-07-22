Baza: Экс-нападающий НХЛ Филатов задолжал другу более пяти миллионов рублей

По информации авторов публикации, два года назад Филатов занял у мужчины 3,5 миллиона рублей, чтобы поставить деньги на якобы договорные матчи. Хоккеист обещал вернуть средства с процентами, договоренность официально оформили. Однако в результате спортсмен вернул лишь 100 тысяч рублей и перестал выходить на связь, утверждают в материале. В связи с инцидентом пострадавший обратился в суд, который встал на его сторону.