Baza: Экс-нападающий НХЛ Филатов задолжал другу более пяти миллионов рублей

Бывший нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Филатов якобы задолжал другу, у которого занимал деньги на ставки, 5,4 миллиона рублей. В настоящее время хоккеиста разыскивают приставы. Об этом в среду, 22 июля, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на пострадавшего товарища спортсмена.
По информации авторов публикации, два года назад Филатов занял у мужчины 3,5 миллиона рублей, чтобы поставить деньги на якобы договорные матчи. Хоккеист обещал вернуть средства с процентами, договоренность официально оформили. Однако в результате спортсмен вернул лишь 100 тысяч рублей и перестал выходить на связь, утверждают в материале. В связи с инцидентом пострадавший обратился в суд, который встал на его сторону.
— В итоге с учетом процентов и исполнительского сбора приставов сумма долга выросла до 5,4 миллиона рублей. Но даже после судебного решения Филатов не торопится возвращать деньги, утверждает кредитор, — пишет Telegram-канал.
Адвокат бывшего друга хоккеиста также уточнил, что тот не единственный, кто пострадал из-за Филатова, передает Baza.
Ранее стало известно, что имущество олимпийского чемпиона и экс-игрока омского хоккейного клуба «Авангард» Ивана Телегина могут выставить на торги для погашения задолженности перед его бывшей женой, певицей Пелагеей, сообщила адвокат коллегии «Адвокат Премиум» Ирина Стельмах. Она отметила, что исполнительное производство прекратят только после полного выполнения требований.