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Шестерых пострадавших из-за атак ВСУ на Белгородскую область перевозят в Москву

Пострадавшие от атак ВСУ жители Белгородской области находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Шестерых мирных жителей Белгородской области, находящихся в тяжелом состоянии в результате атак со стороны ВСУ, перевезут на лечение в Москву. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАХ.

По его словам, решение было принято после телемедицинской консультации со специалистами из Москвы. Шуваев подчеркнул, что пострадавшие будут проходить самое высококвалифицированное лечение.

«К сожалению, они находятся в тяжелом состоянии, но мы делаем всё возможное и верим в лучшее», — написал Шуваев.

Шуваев добавил, что перевод пострадавших жителей обеспечен в Москву при поддержке Минздрава России.

Ранее сайт KP.RU писал, что Белгородская область за минувшие сутки подверглась массированным атакам со стороны ВСУ. Украинские войска нанесли 153 удара по территории области.

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