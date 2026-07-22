Шестерых пострадавших из-за атак ВСУ на Белгородскую область перевозят в Москву

Шестерых мирных жителей Белгородской области, находящихся в тяжелом состоянии в результате атак со стороны ВСУ, перевезут на лечение в Москву. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАХ.
По его словам, решение было принято после телемедицинской консультации со специалистами из Москвы. Шуваев подчеркнул, что пострадавшие будут проходить самое высококвалифицированное лечение.
«К сожалению, они находятся в тяжелом состоянии, но мы делаем всё возможное и верим в лучшее», — написал Шуваев.
Шуваев добавил, что перевод пострадавших жителей обеспечен в Москву при поддержке Минздрава России.
Ранее сайт KP.RU писал, что Белгородская область за минувшие сутки подверглась массированным атакам со стороны ВСУ. Украинские войска нанесли 153 удара по территории области.