Нижегородская транспортная полиция выявила несовершеннолетних зацеперов

Сотрудники Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте выявили пятерых подростков, которые проехали на электропоезде, зацепившись за последний вагон. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
Установлено, что пригорордный электропоезд сообщением «Заволжье — Нижний Новгород» выехал со станции «Дубравная». Спустя некоторое время поездной бригаде поступило сообщение от дежурного по станции о том, что с хвоста электропоезда зацепились пять подростков.
Машинист остановил электропоезд, а его помощник вышел из электропоезда и увидел, как подростки разбежались по сторонам. Электропоезд продолжил движение, затем машинисту сообщили, что молодые люди опять зацепились. После очередной остановки на станции «Высоково» подростки спрыгнули с вагона и начали кидать в электропоезд камнями.
В результате была повреждена форточка служебного тамбура электропоезда и разбито стекло. Материальный ущерб превысил 17 тысяч рублей.
Личности всех пяти нарушителей установлены. Ими оказались подростки от 13 до 15 лет, состоящие на учете. С несовершеннолетними и их родителями провели профилактические беседы. В отношении родителей составлены административные протоколы.
Напомним, что рост случаев зацепинга фиксируется в Нижнем Новгороде.