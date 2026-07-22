Нижегородская транспортная полиция выявила несовершеннолетних зацеперов

Машинист остановил электропоезд, а его помощник вышел из электропоезда и увидел, как подростки разбежались по сторонам. Электропоезд продолжил движение, затем машинисту сообщили, что молодые люди опять зацепились. После очередной остановки на станции «Высоково» подростки спрыгнули с вагона и начали кидать в электропоезд камнями.