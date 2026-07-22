Нижегородца судят за регулярные донаты экстремистам

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области пресекли противоправную деятельность 54-летнего жителя Балахнинского округа. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
По данным правоохранителей, с августа 2021 года по февраль 2022 года мужчина, являясь сторонником экстремистской организации, перечислял пожертвования на ее счета в иностранном банке. Сначала он совершил разовый перевод, а затем настроил ежемесячный автоплатеж в размере 300 рублей. В общей сложности он перевел 2100 рублей.
ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас силовики устанавливают возможные соучастников и иные эпизоды преступления.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекло канал незаконной легализации мигрантов в Нижегородской области.