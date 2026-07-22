Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородца судят за регулярные донаты экстремистам

Мужчина успел перевести запрещенной организации чуть больше двух тысяч рублей, после чего его вычислили силовики.

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области пресекли противоправную деятельность 54-летнего жителя Балахнинского округа. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

По данным правоохранителей, с августа 2021 года по февраль 2022 года мужчина, являясь сторонником экстремистской организации, перечислял пожертвования на ее счета в иностранном банке. Сначала он совершил разовый перевод, а затем настроил ежемесячный автоплатеж в размере 300 рублей. В общей сложности он перевел 2100 рублей.

ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас силовики устанавливают возможные соучастников и иные эпизоды преступления.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекло канал незаконной легализации мигрантов в Нижегородской области.