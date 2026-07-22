Нижегородца судят за регулярные донаты экстремистам

По данным правоохранителей, с августа 2021 года по февраль 2022 года мужчина, являясь сторонником экстремистской организации, перечислял пожертвования на ее счета в иностранном банке. Сначала он совершил разовый перевод, а затем настроил ежемесячный автоплатеж в размере 300 рублей. В общей сложности он перевел 2100 рублей.