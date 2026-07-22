В Емельяновском округе оштрафовали отца за покупку дочери квадроцикла

В отношении отца составили протокол за передачу управления транспортом, заведомо не имеющему прав. Штраф по этой статье составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, мужчину накажут за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На первый раз ему может грозить штраф до двух тысяч рублей. Материалы уже переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.