Угроза атаки БПЛА нависла над Воронежской областью в ночь на 22 июля

Режим опасности атаки беспилотников действовал в Воронежской области всю ночь в среду, 22 июля. Его отменили в 10:04. Это следует из уведомлений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
При этом, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 242 БПЛА самолётного типа в регионах России. Часть из них ликвидировали в граничащих с Воронежской областью регионах. В частности, в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
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