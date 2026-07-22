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Угроза атаки БПЛА нависла над Воронежской областью в ночь на 22 июля

Особый режим действовал около десяти часов.

Источник: АиФ Воронеж

Режим опасности атаки беспилотников действовал в Воронежской области всю ночь в среду, 22 июля. Его отменили в 10:04. Это следует из уведомлений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.

Во время действия особого режима в регионе угрозу непосредственного удара БПЛА объявляли в Россошанском районе. На территории муниципалитета звучали тревожные сирены. Информации о сбитых беспилотниках не поступало.

При этом, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 242 БПЛА самолётного типа в регионах России. Часть из них ликвидировали в граничащих с Воронежской областью регионах. В частности, в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

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