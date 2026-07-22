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В Прикамье возместили ущерб спортивному судье после побоев на соревнованиях

Инцидент произошел во время детских лыжных забегов в Березниках.

Источник: Комсомольская правда

Во время детских лыжных соревнований забегов в Березниках один из болельщиков остался не доволен действиями спортивного судьи. Мужчина вышел за территорию финишного створа и стал оскорблять представителя судейского корпуса.

Свои нецензурные высказывания хулиган завершил ударом в лицо оппонента. Агрессора не смутило присутствие многочисленных свидетелей и детей. Конфликтная ситуация и физическая боль стали причиной возникновения стресса у пострадавшего. Он подал иск в суд о компенсации негативных переживаний.

Суд принял сторону заявителя. Ответчика обязали выплатить 35 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Исполнительное производство возбудил отдел судебных приставов по городу Березники и Усольскому району.

В качестве предупреждения у виновного в побоях арестовали денежные средства на счетах в банковских организациях. Стремясь избавиться от наложенных ограничений, мужчина исполнил решение суда.

«После перевода денежных средств взыскателю исполнительное производство было окончено фактическим исполнением», — сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.