Тело утонувшего 47-летнего мужчины достали из реки Дон в воронежских Лисках

Мужчина утонул в реке Дон в Лисках Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Тело из воды подняли члены поисково-спасательного отряда во вторник, 21 июля.
Погибшему было 47 лет.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше