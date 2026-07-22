Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело утонувшего 47-летнего мужчины достали из реки Дон в воронежских Лисках

Его подняли из воды члены поисково-спасательного отряда.

Источник: АиФ Воронеж

Мужчина утонул в реке Дон в Лисках Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Тело из воды подняли члены поисково-спасательного отряда во вторник, 21 июля.

Погибшему было 47 лет.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше