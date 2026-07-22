В Светлом 16-летний мотоциклист без прав сбил двух пешеходов

16-летний парень без прав усадил на кроссовый мотоцикл «Эндуро» пассажирку и гнал по Советской в сторону бульвара Нахимова, когда и сбил двух пешеходов 18 и 19 лет. Байк перевернулся, 16-летняя пассажирка упала и получила травмы. В ГАИ отметили, что ехала она без мотошлема и мотоэкипировки.