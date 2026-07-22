В Прикамье суд наказал болельщика, отправившего в нокдаун спортивного судью

В Березниках суд признал местного жителя виновным в избиении спортивного судьи.
Как пояснили в пресс-службе ГУ ФССП Пермского края, в суд обратился судья детских лыжных соревнований, которые прошли зимой этого года.
Истец пожаловался на то, что один из болельщиков вышел за территорию финишного створа и, несмотря на присутствие несовершеннолетних и их родителей, стал его оскорблять. После этого он подошел и ударил судью соревнований кулаком в лицо. От удара тот упал, полученная травма причинила ему физическую боль и моральные страдания.
Ознакомившись с мнением сторон, суд обязал ответчика выплатить пострадавшему от его рукоприкладства 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.