В Прикамье суд наказал болельщика, отправившего в нокдаун спортивного судью

Истец пожаловался на то, что один из болельщиков вышел за территорию финишного створа и, несмотря на присутствие несовершеннолетних и их родителей, стал его оскорблять. После этого он подошел и ударил судью соревнований кулаком в лицо. От удара тот упал, полученная травма причинила ему физическую боль и моральные страдания.