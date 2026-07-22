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Налет БПЛА на юг России: есть погибшие и пострадавшие

Налет дронов на южные регионы России привел к пожарам на логистических объектах Wildberries и нефтебазе в Армавире. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие, повреждены жилые строения. Силы ПВО за ночь уничтожили 242 украинских БПЛА.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставрополье подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате налетов, охвативших складские комплексы маркетплейса Wildberries, нефтебазы и жилые кварталы, есть погибший и более 15 пострадавших. Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает RTVI.

По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, ударам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. В Краснодаре при атаке на склад пострадали 10 человек: трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести, шестерым помощь оказана амбулаторно. К тушению пожара на комплексе привлекались более 100 человек и вертолет МЧС. В Невинномысске в результате падения БПЛА также загорелся складской комплекс, медицинская помощь потребовалась пяти гражданам.

В Армавире атака 16 дронов была направлена на местную нефтебазу в Северной промышленной зоне. Пожар охватил около 800 кв. м. В результате падения обломков на территории предприятия погиб один сотрудник. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что осколками беспилотников в Краснодаре также повреждены жилые дома и гаражный кооператив, аналогичные повреждения зафиксированы в станице Динской.

По данным Министерства обороны, за период с 20:00 21 июля до 08:00 22 июля средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 242 украинских БПЛА самолетного типа.

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