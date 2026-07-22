Налет БПЛА на юг России: есть погибшие и пострадавшие

По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, ударам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. В Краснодаре при атаке на склад пострадали 10 человек: трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести, шестерым помощь оказана амбулаторно. К тушению пожара на комплексе привлекались более 100 человек и вертолет МЧС. В Невинномысске в результате падения БПЛА также загорелся складской комплекс, медицинская помощь потребовалась пяти гражданам.