Налет БПЛА на юг России: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставрополье подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате налетов, охвативших складские комплексы маркетплейса Wildberries, нефтебазы и жилые кварталы, есть погибший и более 15 пострадавших. Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает RTVI.
По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, ударам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. В Краснодаре при атаке на склад пострадали 10 человек: трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести, шестерым помощь оказана амбулаторно. К тушению пожара на комплексе привлекались более 100 человек и вертолет МЧС. В Невинномысске в результате падения БПЛА также загорелся складской комплекс, медицинская помощь потребовалась пяти гражданам.
В Армавире атака 16 дронов была направлена на местную нефтебазу в Северной промышленной зоне. Пожар охватил около 800 кв. м. В результате падения обломков на территории предприятия погиб один сотрудник. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что осколками беспилотников в Краснодаре также повреждены жилые дома и гаражный кооператив, аналогичные повреждения зафиксированы в станице Динской.
По данным Министерства обороны, за период с 20:00 21 июля до 08:00 22 июля средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 242 украинских БПЛА самолетного типа.