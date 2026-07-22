«Мираторг» сообщил о серии атак на производственные объекты в Брянской области

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подвергся трем массированным атакам на свои производственные активы в Климовском районе Брянской области. В результате действий противника зафиксирован существенный материальный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На одном из предприятий региона в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, возникший пожар охватил значительную площадь. В компании подчеркнули, что ущерб оценивается как существенный, при этом среди персонала пострадавших нет.
В ходе второй атаки, совершенной с применением беспилотного летательного аппарата, ранение получил сотрудник охраны. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь, на текущий момент его состояние оценивается как стабильное. Холдинг оказывает сотруднику всю необходимую поддержку.
Всего компания подтвердила три инцидента на своих объектах в Климовском районе.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области совместными усилиями подразделений ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневых групп бригады «БАРС-Брянск», Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделений Росгвардии было уничтожено 63 вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.