Умер фигурант уголовного дела по хищениям на заводе «Машиностроитель» в Перми

Ленинский районный суд Перми также изменил меру пресечения двум его подельникам. Директору по развитию инфраструктуры и капстроительству АО «Пермский завод “Машиностроитель” Виталию Волчеку заключение под стражей заменил на домашний арест до 21 августа этого года, пишет “Эхо Перми”. Предпринимателя Дмитрия Зайцева освободили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.