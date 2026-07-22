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Умер фигурант уголовного дела по хищениям на заводе «Машиностроитель» в Перми

Дело о хищении более 100 млн рублей рассматривает Ленинский районный суд.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжается судебный процесс о многомиллионных хищениях на оборонном заводе «Машиностроитель». Группа соучастников во главе с бывшим заместителем генерального директора предприятия Сергеем Мезенцевым совершила мошенничество при закупке оборудования на модернизацию производства.

В конце марта этого года Пермский краевой суд оставил в силе постановление суда первой инстанции о продлении меры пресечения Сергею Мезенцеву. Его оставили под домашним арестом. Как стало известно изданию «РБК-Пермь», фигурант уголовного дела скончался в возрасте 75 лет.

Ленинский районный суд Перми также изменил меру пресечения двум его подельникам. Директору по развитию инфраструктуры и капстроительству АО «Пермский завод “Машиностроитель” Виталию Волчеку заключение под стражей заменил на домашний арест до 21 августа этого года, пишет “Эхо Перми”. Предпринимателя Дмитрия Зайцева освободили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Секретарь единой комиссии по закупкам завода Вера Милицина и бизнесмен из Коломны Андрей Рожков заключили с прокуратурой досудебное соглашение. Всем пяти фигурантам уголовного расследования ранее предъявили гражданский иск на 1 млрд руб.