Пятеро зацеперов повредили электричку в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел на маршруте «Заволжье — Нижний Новгород». Подростки в возрасте от 13 до 15 лет зацепились за последний вагон после выезда со станции Дубравная. После того как поездная бригада заметила нарушителей и остановила состав, школьники разбежались, но затем снова забрались на хвост поезда. На станции Высоково они спрыгнули и начали закидывать вагон камнями, разбив стекло и форточку служебного тамбура.