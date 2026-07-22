Пятеро зацеперов повредили электричку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники транспортной полиции выявили пятерых несовершеннолетних зацеперов, повредивших электропоезд. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
Инцидент произошел на маршруте «Заволжье — Нижний Новгород». Подростки в возрасте от 13 до 15 лет зацепились за последний вагон после выезда со станции Дубравная. После того как поездная бригада заметила нарушителей и остановила состав, школьники разбежались, но затем снова забрались на хвост поезда. На станции Высоково они спрыгнули и начали закидывать вагон камнями, разбив стекло и форточку служебного тамбура.
Сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних установили личности всех участников — все они уже состояли на учете. На родителей хулиганов составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы проверки передадут в следственные органы.
Ранее сообщалось, что нижегородского подростка обвиняют в попытке сбыта наркотиков.