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Пятеро зацеперов повредили электричку в Нижнем Новгороде

Подростки дважды цеплялись за вагон, а после остановки закидали состав камнями и нанесли ущерб на 17 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде сотрудники транспортной полиции выявили пятерых несовершеннолетних зацеперов, повредивших электропоезд. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Инцидент произошел на маршруте «Заволжье — Нижний Новгород». Подростки в возрасте от 13 до 15 лет зацепились за последний вагон после выезда со станции Дубравная. После того как поездная бригада заметила нарушителей и остановила состав, школьники разбежались, но затем снова забрались на хвост поезда. На станции Высоково они спрыгнули и начали закидывать вагон камнями, разбив стекло и форточку служебного тамбура.

Сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних установили личности всех участников — все они уже состояли на учете. На родителей хулиганов составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы проверки передадут в следственные органы.

Ранее сообщалось, что нижегородского подростка обвиняют в попытке сбыта наркотиков.