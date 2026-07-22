Вскрытые тайны. Криминалист рассказал, какие улики Тархова стёрла в телефоне

Кровавый сериал, в который совсем не на экране, а в жизни превратилось дело об убийстве бывшего мэра Самары, продолжается в суде. Свидетели обвинения, а их заявлено почти восемь десятков, продолжают давать показания, проливающие свет на преступление. Его, по мнению следствия, при помощи сообщников совершила внучка погибших — Екатерина Тархова. Обвинение строится не только на свидетельских показаниях. В деле есть целый комплекс улик. Их преступники пытались уничтожить, но далеко не всё им удалось. Руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Самарской области Андрей Зинзинов рассказал корреспонденту samara.aif.ru, какие файлы Екатерина Тархова удалила из своего телефона, и какие леденящие кровь данные ждали следователей, восстановивших информацию.
Секретные материалы.
После задержания и последующего ареста Екатерины Тарховой в феврале 2025 года, в руках следствия оказалась важная улика, которая могла многое рассказать — телефон подозреваемой. Однако выяснилось, что информации в нём не так много. Впрочем, в распоряжении криминалистов сегодня есть целый ряд устройств, помогающих находить и восстанавливать удалённые данные. Одно из них, внешне похожее на планшет, называется Ufed touch. К нему подключили смартфон Екатерины и обнаружили целый ворох сведений, проливающих свет на обстоятельства преступления и оставляющих мало сомнений в причастности к нему подозреваемой. Всё то, что Екатерина тщательно удалила, думая, что навсегда.
«Это транзакции, это ещё и фотографии, которые она делала, готовясь к преступлению заранее. Она проводила консультации со своими близкими людьми на предмет покупки оборудования, с помощью которого пыталась скрыть следы преступления. И все эти фотографии, и переписка тоже была восстановлена. Всё это послужило очередным доказательством её причастности», — рассказал руководитель отдела криминалистов Андрей Зинзинов корреспонденту samara.aif.ru.
Следы заметали экономно.
Перед следователями, очевидно, предстал пугающий инструментарий, при помощи которого сообщники замораживали азотом тела убитого мэра и его жены, расчленяли трупы, мельчили фрагменты, рассовывая их по пакетам и разнося по мусорным бакам.
Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели, под постоянным дистанционным руководством Светланы Метревели, находившейся за границей. По данным обвинения, преступники использовали контейнеры с жидким азотом, объёмные бочки, в которых хранили тела, сабельную электропилу и даже мясорубку, в которой перемалывали части трупов вместе с гречкой, служившей сорбентом, забирающим влагу.
Эти данные находят подтверждение в целом ряде свидетельских показаний, уже прозвучавших в суде. Как и то, что предполагаемые преступники пытались скрыть следы своих жутких «подвигов»: клининг, вывоз и уничтожение мебели из квартиры, где всё случилось. Даже ремонт планировали, желая снять «до бетона» все покрытия в помещениях. Но на всём экономили. С исполнителями Екатерина Тархова отчаянно торговалась, рассказали свидетели. К слову, тот самый ремонт так и не начали. Заказчица решила, что мастер просит слишком много. Нового найти не успела, была задержана. С телефоном, судя по всему, та же история. Пожалела.
Можно ли уничтожить данные безвозвратно?
Вероятно, единственным действенным способом сокрытия телефонных улик для Тарховой могло быть тотальное физическое уничтожение смартфона. Со всем остальным аппаратура следствия справляется.
На вопрос корреспондента samara.aif.ru о том, есть ли сроки давности удаления данных с гаджета, и является ли единственным способом их безвозвратного удаления разрушение устройства огнём, катком или молотком, криминалист Андрей Зинзинов ответил: «Будем считать так. Да».