Вскрытые тайны. Криминалист рассказал, какие улики Тархова стёрла в телефоне

После задержания и последующего ареста Екатерины Тарховой в феврале 2025 года, в руках следствия оказалась важная улика, которая могла многое рассказать — телефон подозреваемой. Однако выяснилось, что информации в нём не так много. Впрочем, в распоряжении криминалистов сегодня есть целый ряд устройств, помогающих находить и восстанавливать удалённые данные. Одно из них, внешне похожее на планшет, называется Ufed touch. К нему подключили смартфон Екатерины и обнаружили целый ворох сведений, проливающих свет на обстоятельства преступления и оставляющих мало сомнений в причастности к нему подозреваемой. Всё то, что Екатерина тщательно удалила, думая, что навсегда.