Дочь погибшей при домашних родах женщины в Нововоронеже передали отцу

Девятилетнюю девочку, мать которой вместе с новорождённым сыном нашли мёртвыми после домашних родов в Нововоронеже, передали отцу. К нему ребёнка сразу после произошедшего лично отвезла бабушка по линии матери. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ангелина Севергина во вторник, 21 июля.