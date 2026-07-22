Дочь погибшей при домашних родах женщины в Нововоронеже передали отцу

Девятилетнюю девочку, мать которой вместе с новорождённым сыном нашли мёртвыми после домашних родов в Нововоронеже, передали отцу. К нему ребёнка сразу после произошедшего лично отвезла бабушка по линии матери. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ангелина Севергина во вторник, 21 июля.
Воспитывать дочь мужчине будет помогать его мать — бабушка девочки. Семья находится под особым вниманием органов опеки и попечительства. Кроме того, с родственниками будут работать специалисты районной мобильной антикризисной бригады, которые окажут психологическую помощь.
«В случае возникновения трудностей семья получит необходимую помощь и поддержку. Ситуация взята уполномоченным по правам ребёнка на личный контроль», — отметила Ангелина Севергина.
Напомним, что 30-летнюю женщину и её новорождённого сына обнаружили погибшими 15 июля в одной из квартир дома в Нововоронеже. По словам местных жителей, полицию вызвала дочь скончавшейся горожанки. На теле малыша были следы насильственной смерти. По данным прокуратуры, роды у женщины были вызваны приёмом медицинских препаратов. Причиной гибели женщины стала внезапная смерть.