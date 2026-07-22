Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь погибшей при домашних родах женщины в Нововоронеже передали отцу

Воспитывать 9-летнего ребёнка мужчине будет помогать его мать.

Источник: АиФ Воронеж

Девятилетнюю девочку, мать которой вместе с новорождённым сыном нашли мёртвыми после домашних родов в Нововоронеже, передали отцу. К нему ребёнка сразу после произошедшего лично отвезла бабушка по линии матери. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ангелина Севергина во вторник, 21 июля.

Воспитывать дочь мужчине будет помогать его мать — бабушка девочки. Семья находится под особым вниманием органов опеки и попечительства. Кроме того, с родственниками будут работать специалисты районной мобильной антикризисной бригады, которые окажут психологическую помощь.

«В случае возникновения трудностей семья получит необходимую помощь и поддержку. Ситуация взята уполномоченным по правам ребёнка на личный контроль», — отметила Ангелина Севергина.

Напомним, что 30-летнюю женщину и её новорождённого сына обнаружили погибшими 15 июля в одной из квартир дома в Нововоронеже. По словам местных жителей, полицию вызвала дочь скончавшейся горожанки. На теле малыша были следы насильственной смерти. По данным прокуратуры, роды у женщины были вызваны приёмом медицинских препаратов. Причиной гибели женщины стала внезапная смерть.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше