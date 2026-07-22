Двоих мужчин спасли с тонущего катамарана на Волге в Самарской области

Во вторник, 21 июля 2026 года, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там едва не утонули двое мужчин на «дельфинах». На помощь им были направлены спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
Двое мужчин решили покататься по Волге на катамаране в виде дельфинов. В какой-то момент одна из секций потеряла плавучесть, и судно стало тонуть. На место происшествия выехали сотрудники ПСО Жигулевска. Они подняли на борт попавших в беду отдыхающих и доставили на берег.
Судя по всему, мужчины только отделались испугом. Помощь медиков им не понадобилась.
Напомним, с начала купального сезона в Самарской области произошло 24 несчастных случая на воде. В результате происшествий, по данным ГУ МЧС по Самарской области, погибли 22 человека, в том числе девять детей. Еще 11 человек были спасены.