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Двоих мужчин спасли с тонущего катамарана на Волге в Самарской области

В Самарской области спасатели пришли на помощь мужчинам, которые едва не утонули на «дельфинах».

Источник: ПСС Самарской области

Во вторник, 21 июля 2026 года, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там едва не утонули двое мужчин на «дельфинах». На помощь им были направлены спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

Двое мужчин решили покататься по Волге на катамаране в виде дельфинов. В какой-то момент одна из секций потеряла плавучесть, и судно стало тонуть. На место происшествия выехали сотрудники ПСО Жигулевска. Они подняли на борт попавших в беду отдыхающих и доставили на берег.

Судя по всему, мужчины только отделались испугом. Помощь медиков им не понадобилась.

Напомним, с начала купального сезона в Самарской области произошло 24 несчастных случая на воде. В результате происшествий, по данным ГУ МЧС по Самарской области, погибли 22 человека, в том числе девять детей. Еще 11 человек были спасены.

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