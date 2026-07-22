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Задержание агента Киева с СВУ в метро Петербурга. Главное

Взрывное устройство изъяли при досмотре.

Завербованного Украиной 21-летнего россиянина задержали при входе в метро Петербурга с самодельным взрывным устройством (СВУ), замаскированным под GPS-трекер. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что мужчина собирал для Киева данные о работниках оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также готовил минирование автомобиля одного из сотрудников предприятия ОПК.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Задержание.

Россиянина задержали при входе в метро Петербурга с самодельным взрывным устройством, замаскированным под GPS-трекер.

СВУ обнаружили и изъяли при проведении досмотра.

Деятельность агента.

Задержанный россиянин собирал для спецслужб Украины данные о сотрудниках ОПК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он через Telegram вступил в переписку с представителем украинской стороны и за денежное вознаграждение через криптокошелек осуществлял разведывательную деятельность.

Полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные он передавал представителю иностранной спецслужбы.

Задержанный в Петербурге признался, что работал на спецслужбы Киева с декабря 2025 года, следует из видео, распространенного ЦОС ФСБ.

Он также признался, что выполнял задания украинского куратора «из материальных соображений».

Подготовка теракта.

Подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства.

Мужчина по заданию куратора должен был заложить СВУ под днище автомобиля одного из сотрудников предприятия ОПК.

Расследование.

Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.