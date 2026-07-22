Задержание агента Киева с СВУ в метро Петербурга. Главное

Завербованного Украиной 21-летнего россиянина задержали при входе в метро Петербурга с самодельным взрывным устройством (СВУ), замаскированным под GPS-трекер. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Уточняется, что мужчина собирал для Киева данные о работниках оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также готовил минирование автомобиля одного из сотрудников предприятия ОПК.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Задержание.
Россиянина задержали при входе в метро Петербурга с самодельным взрывным устройством, замаскированным под GPS-трекер.
СВУ обнаружили и изъяли при проведении досмотра.
Деятельность агента.
Задержанный россиянин собирал для спецслужб Украины данные о сотрудниках ОПК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, он через Telegram вступил в переписку с представителем украинской стороны и за денежное вознаграждение через криптокошелек осуществлял разведывательную деятельность.
Полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные он передавал представителю иностранной спецслужбы.
Задержанный в Петербурге признался, что работал на спецслужбы Киева с декабря 2025 года, следует из видео, распространенного ЦОС ФСБ.
Он также признался, что выполнял задания украинского куратора «из материальных соображений».
Подготовка теракта.
Подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства.
Мужчина по заданию куратора должен был заложить СВУ под днище автомобиля одного из сотрудников предприятия ОПК.
Расследование.
Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.