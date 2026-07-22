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Два человека утонули в Нижегородской области за прошедшие сутки

Жителям напоминают о правилах безопасного поведения на воде.

Два происшествия на воде зафиксировали в Нижегородской области за прошедшие сутки. Случаи произошли в Лысковском и Балахнинском округах. Два человека погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Жителей просят соблюдать правила безопасного поведения на воде: купаться только в оборудованных для этого местах, не заходить в водоемы в алкогольном опьянении.

«В воде следует находиться не более 10−15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте», — напомнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб на пожаре в Сергаче. Возгорание произошло на улице Лизы Чайкиной.

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