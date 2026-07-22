Два человека утонули в Нижегородской области за прошедшие сутки

Два происшествия на воде зафиксировали в Нижегородской области за прошедшие сутки. Случаи произошли в Лысковском и Балахнинском округах. Два человека погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Жителей просят соблюдать правила безопасного поведения на воде: купаться только в оборудованных для этого местах, не заходить в водоемы в алкогольном опьянении.
«В воде следует находиться не более 10−15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте», — напомнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб на пожаре в Сергаче. Возгорание произошло на улице Лизы Чайкиной.
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