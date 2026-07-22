16-летний пассажир «девятки» погиб после лобового ДТП с «Ауди» в Ленобласти

16-летний пассажир «девятки» погиб после лобового ДТП с «Ауди» на трассе в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Трагедия произошла 22 июля около полуночи на 43-м километре трассы А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе. К слову, в старом российском авто находились подростки.