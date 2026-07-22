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16-летний пассажир «девятки» погиб после лобового ДТП с «Ауди» в Ленобласти

ДТП произошло ночью 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

16-летний пассажир «девятки» погиб после лобового ДТП с «Ауди» на трассе в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Трагедия произошла 22 июля около полуночи на 43-м километре трассы А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе. К слову, в старом российском авто находились подростки.

— 17-летний юноша, управлявший автомобилем «ВАЗ-2109», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Audi A4», за рулем которого находился 34-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате столкновения погиб пассажир «девятки» — 16-летний юноша, который сидел на переднем сиденье. Трое других несовершеннолетних участников ДТП, включая водителя «ВАЗа», получили травмы различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 15-летний петербуржец пытался устроить поджог на автозаправке в Выборге.