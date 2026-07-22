Полицейского отдали под суд за убийства, совершенные рецидивистом в Красноярске

Сотрудник МВД предстанет перед Партизанским районным судом Красноярского края. Начальника отделения участковых уполномоченных обвиняют в халатности, которая привела к серии преступлений — убийств и разбойных нападений.
Весной прошлого года из колонии вышел мужчина, для которого суд установил после освобождения ограничительную меру — административный надзор. На протяжении 10 лет экс-заключенный должен был соблюдать определенные правила — например, являться на регистрацию. Также фигуранту запретили посещать питейные заведения и выходить из дома ночью, рассказали в прокуратуре Красноярского края.
Копия судебного решения поступила в районный отдел полиции. Ее получил начальник отделения участковых уполномоченных — он должен был организовать работу в связи с надзором.
Несколько дней спустя начальник отделения устно поручил одному из участковых проверить адрес прибытия из колонии бывшего заключенного. Оказалось, что он не приехал в Партизанский район, а остался в Красноярске. Участковый доложил об этом руководителю, однако тот не принял никаких мер.
Документы, связанные с опасным осужденным, пролежали в столе до осени 2025 года. Тем временем оставшийся без надзора мужчина совершил два убийства, мошенничество и несколько разбойных нападений.
Начальник отделения полиции не признал вину. В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело.