Полицейского отдали под суд за убийства, совершенные рецидивистом в Красноярске

Несколько дней спустя начальник отделения устно поручил одному из участковых проверить адрес прибытия из колонии бывшего заключенного. Оказалось, что он не приехал в Партизанский район, а остался в Красноярске. Участковый доложил об этом руководителю, однако тот не принял никаких мер.