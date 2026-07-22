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Передавала данные о научных учреждениях: в Крыму женщину на 13 лет посадили за госизмену

В Крыму женщина передавала СБУ данные о научных учреждениях и села на 13 лет.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Крыму уроженка Луганской области 1967 года рождении признали виновной в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Как сообщалось ранее, уроженку Луганской области завербовала СБУ. Произошло это в тот момент, когда женщина пересекала украинско-польскую границу. По заданию куратора она собирала данные о деятельности научных, образовательных и других учреждений, расположенных в Крыму и ЛНР. Как пояснили в ФСБ, женщина имела туда доступ по работе. Сведения она передавала киевскому режиму.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело о госизмене. Верховный суд Крыма признал женщину виновной. Ее приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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