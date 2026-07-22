Второго участника стрельбы в Ростове отправили в СИЗО прямо из больницы

В Ростове-на-Дону заключили под стражу второго фигуранта дела о стрельбе в ресторане «Магадан». Судебное заседание провели непосредственно в городской больнице скорой медицинской помощи, после чего мужчину сразу же этапировали в следственный изолятор, где он пробудет ближайшие два месяца. Напомним, конфликт с применением оружия произошёл в центре донской столицы в ночь на 19 июля. В результате ссоры между посетителями заведения пострадали два человека. У задержанного, который угрожал окружающим пистолетом, дома был проведён обыск, в ходе которого изъяли газовое оружие. Ранее правоохранительные органы задержали и первого подозреваемого, который попытался скрыться с места происшествия на автомобиле Porsche. Ему также избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста.