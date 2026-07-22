Балахнинца осудят за финансирование экстремистов

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Балахнинского округа, подозреваемого в финансировании запрещенной организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Известно, что в августе 2021 года 54-летний мужчина округа перевел деньги на счет организации, деятельность которой признана экстремистской. Настроив автоматический перевод, он стал ежемесячно переводить на тот же счет 300 рублей.
В итоге с августа 2021 года по февраль 2022 года он профинансировал запрещенную организацию на 2100 рублей.
Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что нижегородца осудили на девять лет за финансирование террористов.