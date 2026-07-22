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Урожай голубики внезапно «вырос» на МКАД

Несоблюдение водителями дистанции часто приводит к дорожным происшествиям на кольцевой трассе вокруг столицы.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Проезжую часть на Минской кольцевой автодороге усыпало голубикой в результате ДТП, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что авария произошла в среду утром в районе 30-го километра на внутреннем кольце МКАД.

Предварительно установлено, что во время движения водитель Fiat не соблюдал безопасную дистанцию. По невнимательности 42-летний мужчина допустил столкновение с прицепом попутного трактора «Беларус».

Легковушка также была с прицепом. В результате ДТП, судя по опубликованному в Telegram-канале столичной ГАИ видео, прицеп опрокинулся. Из него на проезжую часть высыпался «урожай» голубики.

По информации ГАИ, люди в аварии не пострадали.

Также сообщается, что на место ДТП выезжали инспекторы ГАИ Московского РУВД столицы. Движение на этом участке кольцевой автодороги было восстановлено.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель должны учитывать скорость движения и интенсивность потока транспорта, а также соблюдать безопасную дистанцию, чтобы при экстренном торможении избежать столкновения с едущим впереди транспортным средством.