Урожай голубики внезапно «вырос» на МКАД

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Проезжую часть на Минской кольцевой автодороге усыпало голубикой в результате ДТП, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Уточняется, что авария произошла в среду утром в районе 30-го километра на внутреннем кольце МКАД.
Предварительно установлено, что во время движения водитель Fiat не соблюдал безопасную дистанцию. По невнимательности 42-летний мужчина допустил столкновение с прицепом попутного трактора «Беларус».
Легковушка также была с прицепом. В результате ДТП, судя по опубликованному в Telegram-канале столичной ГАИ видео, прицеп опрокинулся. Из него на проезжую часть высыпался «урожай» голубики.
По информации ГАИ, люди в аварии не пострадали.
Также сообщается, что на место ДТП выезжали инспекторы ГАИ Московского РУВД столицы. Движение на этом участке кольцевой автодороги было восстановлено.
В Госавтоинспекции напомнили, что водитель должны учитывать скорость движения и интенсивность потока транспорта, а также соблюдать безопасную дистанцию, чтобы при экстренном торможении избежать столкновения с едущим впереди транспортным средством.