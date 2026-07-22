«Не проходил ТО на своих машинах и 40 раз нарушал ПДД». Белорус пойдет под суд за смертельное ДТП на BMW с неисправными тормозами, где погибли его жена и сын

Эксперты установили, что мужчина ехал со скоростью около 90 километров в час, однако на его BMW была неисправна тормозная система. О том, что с тормозами что-то не так мужчина мог понять во время предыдущих поездок или визуально осмотрев авто перед началом движения, а также по звуку при торможении.