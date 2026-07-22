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«Не проходил ТО на своих машинах и 40 раз нарушал ПДД». Белорус пойдет под суд за смертельное ДТП на BMW с неисправными тормозами, где погибли его жена и сын

40 раз нарушавший ПДД белорус попал в аварию, где погибли его жена и сын.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси будут судить водителя BMW за ДТП, в котором погибли его жена и трехлетний сын, рассказали в Генеральной прокуратуре.

Смертельная авария произошла днем 3 января 2026 года на дороге Паперня — Радошковичи. В тот день 34-летний водитель BMW ехал в сторону Минска вместе с 25-летней женой и трехлетним сыном.

Эксперты установили, что мужчина ехал со скоростью около 90 километров в час, однако на его BMW была неисправна тормозная система. О том, что с тормозами что-то не так мужчина мог понять во время предыдущих поездок или визуально осмотрев авто перед началом движения, а также по звуку при торможении.

Проезжая вблизи деревни Казеково, фигурант не учел ни состояние машины, ни мокрую дорогу, в итоге авто выехало за пределы проезжей части на правую обочину. После BMW занесло и с обочины оно выехало на встречную полосу, где столкнулось со встречным кроссовером BMW Х3.

На месте жесткой аварии погибла жена мужчины, а его сын умер от полученных травм в больнице спустя две недели. Водитель второго BMW, травм, которые бы повлекли расстройство здоровья, не получил. Его жена получила менее тяжкие телесные повреждения, но писать заявления о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности отказалась. Сам виновник аварии получил тяжкие телесные повреждения и проходил лечение.

В прокуратуре обратили внимание, что BMW фигуранта, а также два его других транспортных средства не имели допуска к участию в дорожном движении. А сам виновник аварии только за последние пять лет более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе управление авто с техническими неисправностями.

Минчанину инкриминирую нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

А еще мы писали, что ГАИ Минска показала видео, на котором МКАД усыпана голубикой.

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Ранее сообщили, что в Минске открыли первый диагональный переход — вот где. И еще ГАИ предупредила белорусов о последствиях съемок места ДТП другими водителями.