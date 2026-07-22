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В Светлом случился пожар в магазине одежды

Возгорание удалось ликвидировать до прибытия сотрудников МЧС.

В Светлом на улице Горького случился пожар в магазине одежды. О возгорании, которое произошло 21 июля в 17.49, сообщает областное МЧС.

В магазине «Планета одежды», который расположен в двухэтажном кирпичном здании, оплавился потолочный плафон. Площадь пожара составила 1 кв.м. Ликвидировать возгорание сумели еще до прибытия сотрудников пожарной службы.

Никто не пострадал. Причину случившегося выясняют.

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