В райцентре под Воронежем поймали пьяного скутериста, ранее лишенного прав

— При проверке по базе данных установили, что мужчина ранее был лишен прав за езду в нетрезвом виде. За повторное нарушение его ждет уголовная ответственность, а также штрафы за отсутствие мотошлема и управление транспортным средством водителем, лишенным прав, — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.