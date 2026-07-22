Белоруска год устраняла причину всех своих бед с помощью мага и 35 000 рублей, а потом попала на допрос

Маг целый год устранял причину бед белоруски, а потом она попала на допрос. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.
В 2025 году 54-летняя жительница Ошмян столкнулась с жизненными сложностями. Она решила, что причиной всех бед оказалось воздействие потусторонних сил, и стала искать в интернете специалиста, который мог бы решить накопившиеся проблемы.
Белоруска быстро нашла в сети «мага», согласившегося помочь, но за сеансы он требовал плату.
«В общей сложности за год жительница райцентра отдала мошенникам почти 35 000 белорусских рублей», — отметили в милиции.
В момент общения с целителем женщина передала свои личные данные. Используя их, аферисты оформили на имя белоруску виртуальную карту, которую задействовали в финансовых махинациях.
По причине подозрительных транзакций жительница Ошмян попала в поле зрения милиционеров. Подробности выяснились во время допроса.
Заведено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в крупном размере. Санкция предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Тем временем супруги оставили у церкви в Минске 60 000 рублей, но это было не пожертвование.
Ранее белорусам сказали, что будет, если вызвать милицию на шумных соседей, а они разошлись к приезду наряда.
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