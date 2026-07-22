Осужденный по делу Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов выходит на свободу

Напомним, за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье «Укрывательство». Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. 26 июня 2024 года суд Астаны оставил приговор без изменений. Однако летом 2025 года Байжанов обращался в суд с прошением об амнистии. Позже стало известно, что осужденного амнистировали — ему сократили срок отбывания наказания.