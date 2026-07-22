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Осужденный по делу Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов выходит на свободу

Адвокат Газиз Ынтыкбаев сообщил, что двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов уже сегодня выйдет на свободу и вернется к своей семье, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: t.me/Jogargy_sot

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов выходит на свободу. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием к адвокату Газизу Ынтыкбаеву, который представлял интересы Байжанова в суде. Адвокат подтвердил данную информацию.

«Сегодня состоялось судебное заседание, на котором суд применил акт об амнистии в отношении Бахытжана Байжанова и постановил освободить его немедленно. Неотбытая часть наказания составляла чуть более трех месяцев. Уже сегодня Бахытжан возвращается к своей семье», — заявил он.

Корреспондент NUR.KZ также уточнил, вышел ли уже на свободу Бахытжан Байжанов.

«Сегодня Степногорский городской суд направляет судебный акт в адрес учреждения уголовно-исполнительной системы. Как только учреждение получит постановление суда, Байжанова должны освободить незамедлительно», — ответил на вопрос Ынтыкбаев.

В начале апреля текущего года мы писали, что брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов снова обратился в суд и попросил оправдания либо смягчения наказания. В мае состоялось судебное заседание по делу Байжанова. Решением суда, приговор в отношении Байжанова оставили без изменений, а кассационную жалобу отклонили.

Напомним, за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье «Укрывательство». Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. 26 июня 2024 года суд Астаны оставил приговор без изменений. Однако летом 2025 года Байжанов обращался в суд с прошением об амнистии. Позже стало известно, что осужденного амнистировали — ему сократили срок отбывания наказания.