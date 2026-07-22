В Нижегородской области утверждено обвинение против девяти участников сети страхового мошенничества

Действия обвиняемых квалифицированы по части 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). Уголовный кодекс предусматривает за такие деяния наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.