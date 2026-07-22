В Нижегородской области утверждено обвинение против девяти участников сети страхового мошенничества

Заместителем прокурора Нижегородской области утверждено обвинительное заключение в отношении девяти участников организованной группы, которым инкриминируют совершение 24 тяжких преступлений на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, участники группы из корыстных побуждений инсценировали дорожно‑транспортные происшествия, а затем обращались в страховые компании за возмещением ущерба, предоставляя заведомо ложные сведения. Полученные страховые выплаты обвиняемые присваивали и тратили на личные нужды. По оценке следствия, общий причинённый ущерб страховым организациям превысил 8,5 млн рублей.
Действия обвиняемых квалифицированы по части 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). Уголовный кодекс предусматривает за такие деяния наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что 25 нижегородцев признаны виновными в мошенничестве в сфере страховых выплат.