Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Ялте

В Ялте произошла ночная атака украинских беспилотников, в результате которой пострадали 17 мирных жителей. Один из дронов попал в многоквартирный жилой дом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Ялте пострадали 17 мирных жителей. Один из дронов попал в многоквартирный жилой дом, сообщил в своем Telegram-канале советник Главы Республики Крым Олег Крючков.

По последним данным, не менее шести пострадавших были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения, как минимум трое находятся в тяжелом состоянии. Остальным раненым медицинская помощь была оказана на месте.

Как ранее сообщало Министерство обороны России, в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотника самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше