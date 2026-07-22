17 человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Ялте

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Ялте пострадали 17 мирных жителей. Один из дронов попал в многоквартирный жилой дом, сообщил в своем Telegram-канале советник Главы Республики Крым Олег Крючков.
По последним данным, не менее шести пострадавших были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения, как минимум трое находятся в тяжелом состоянии. Остальным раненым медицинская помощь была оказана на месте.
Как ранее сообщало Министерство обороны России, в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотника самолетного типа.
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