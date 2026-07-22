В Волжском задержали 19-летнюю девушку за продажу карт мошенникам

Неизвестный предложил ей продать карты для проведения финансовых операций. В августе 2025 года жительница Волгоградской области передала неустановленному лицу две карты, оформленные на ее имя, получив вознаграждение в сумме 6000 рублей. В дальнейшем составление счетов карт использовали для перевода, снятия и приема денег, полученных мошенническим путем.