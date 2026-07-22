В Волжском задержали 19-летнюю девушку за продажу карт мошенникам

В городе Волжском Волгоградской области сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнюю неработающую местную жительницу. Полиция подозревает ее в неправомерном обороте средств платежей — девушка продала мошенникам свои банковские карты.
Неизвестный предложил ей продать карты для проведения финансовых операций. В августе 2025 года жительница Волгоградской области передала неустановленному лицу две карты, оформленные на ее имя, получив вознаграждение в сумме 6000 рублей. В дальнейшем составление счетов карт использовали для перевода, снятия и приема денег, полученных мошенническим путем.
В содеянном девушка созналась. По данному факту следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.
Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.
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