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В Волжском задержали 19-летнюю девушку за продажу карт мошенникам

Теперь ей грозит уголовная ответственность.

В городе Волжском Волгоградской области сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнюю неработающую местную жительницу. Полиция подозревает ее в неправомерном обороте средств платежей — девушка продала мошенникам свои банковские карты.

Неизвестный предложил ей продать карты для проведения финансовых операций. В августе 2025 года жительница Волгоградской области передала неустановленному лицу две карты, оформленные на ее имя, получив вознаграждение в сумме 6000 рублей. В дальнейшем составление счетов карт использовали для перевода, снятия и приема денег, полученных мошенническим путем.

В содеянном девушка созналась. По данному факту следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.

Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось о краже культиватора под Волгоградом.