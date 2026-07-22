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На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В Феодосии при пожаре в многоэтажном доме погиб человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел на втором этаже многоквартирного дома по улице Симферопольское шоссе. Спасателям пришлось эвакуировать троих человек.

«При разборе конструкций на месте пожара был обнаружен погибший. Распространения огня на соседние квартиры не допущено. Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара было задействовано от МЧС России 14 человек, 4 единицы техники. Сейчас причины возгорания устанавливаются экспертами-дознавателями.

Ранее шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе. Пожар произошел вечером в одном из многоквартирных домов по улице Вакуленчука.

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