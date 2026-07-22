Организовавшего 75 фиктивных ДТП воронежца ждет суд

По данным следствия, с 2022-го по 2024-й год 33-летний житель Воронежской области вместе с другими участниками ОПГ инсценировал дорожно-транспортные происшествия на территории нашего региона с целью получения выплат. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.