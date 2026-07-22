Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19-летняя жительница Волжского продала мошенникам свои банковские карты

В Волгоградской области девушка попалась на уловку незнакомца и стала фигуранткой уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая продала свои банковские карты мошенникам, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Оперативники уголовного розыска вышли на неработающую местную жительницу в ходе розыскных мероприятий. Как выяснили полицейские, в августе 2025 года неизвестный предложил девушке заработать. Он попросил продать банковские карты, оформленные на ее имя, для проведения финансовых операций. За это она получила 6 тысяч рублей. Позже эти счета использовали для переводов, снятия и приема денег, которые мошенники добыли преступным путем.

Девушка призналась в содеянном. На нее завели уголовное дело. Сейчас полицейские ищут тех, кто стоял за этой схемой и скупал банковские карты.