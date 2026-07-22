19-летняя жительница Волжского продала мошенникам свои банковские карты

Оперативники уголовного розыска вышли на неработающую местную жительницу в ходе розыскных мероприятий. Как выяснили полицейские, в августе 2025 года неизвестный предложил девушке заработать. Он попросил продать банковские карты, оформленные на ее имя, для проведения финансовых операций. За это она получила 6 тысяч рублей. Позже эти счета использовали для переводов, снятия и приема денег, которые мошенники добыли преступным путем.