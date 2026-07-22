10 лет тюрьмы грозит волгоградке за 1,5 млн выплат за фиктивную инвалидность

По версии следствия, обвиняемая в 2014 году без медосвидетельствования оформила себе «липовую» инвалидность, не имея при этом каких-либо заболеваний. По фиктивному акту получила II группу и оформила страховую пенсию по инвалидности, единовременные и ежемесячные выплаты. Позже женщина не раз продлевала фиктивный статус по поддельным документам. Пенсию получала вплоть до ноября 2025 года, когда ее махинации раскрыли.