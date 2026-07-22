Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырёх потенциально опасных телят везли через Воронежскую область

Крупный рогатый скот перевозили без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

Источник: АиФ Воронеж

Незаконную перевозку крупного рогатого скота пресекли на территории Воронежской области. Об этом сообщили в межрегиональном Россельхознадрозе во вторник, 21 июля.

Грузовой автомобиль, в котором находились четыре телёнка, остановили на федеральной автодороге Р-298 в Семилукском районе. При досмотре выяснилось, что крупный рогатый скот перевозили без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

По словам водителя, животных везли из Вологодской области.

Сотрудники ведомства приняли в отношении груза необходимый комплекс мер.