Четырёх потенциально опасных телят везли через Воронежскую область

Незаконную перевозку крупного рогатого скота пресекли на территории Воронежской области. Об этом сообщили в межрегиональном Россельхознадрозе во вторник, 21 июля.
Грузовой автомобиль, в котором находились четыре телёнка, остановили на федеральной автодороге Р-298 в Семилукском районе. При досмотре выяснилось, что крупный рогатый скот перевозили без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
По словам водителя, животных везли из Вологодской области.
Сотрудники ведомства приняли в отношении груза необходимый комплекс мер.