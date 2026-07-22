Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже в тройном ДТП пострадал водитель одной из машин

Три автомобиля столкнулись на Левом берегу Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 июля в Левобережном районе Воронежа произошло ДТП с пострадавшим. В 8.24 спасателей вызвали на улицу Лызлова, где столкнулись три автомобиля. В аварии участвовали грузовая «Газель» и две легковушки — Lada Niva и Volkswagen Polo.

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в ДТП пострадал 58-летний водитель «Нивы», «скорая» госпитализировала его в БСМП № 10.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше