В Воронеже в тройном ДТП пострадал водитель одной из машин

Утром 22 июля в Левобережном районе Воронежа произошло ДТП с пострадавшим. В 8.24 спасателей вызвали на улицу Лызлова, где столкнулись три автомобиля. В аварии участвовали грузовая «Газель» и две легковушки — Lada Niva и Volkswagen Polo.
По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в ДТП пострадал 58-летний водитель «Нивы», «скорая» госпитализировала его в БСМП № 10.
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