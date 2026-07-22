Крупное мошенничество со страховками раскрыли в Нижегородской области

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, занимавшихся автоподставами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, двое организаторов скупали автомобили и привлекали подставных водителей. С ноября 2019 года по сентябрь 2022 года участники банды устроили 24 фиктивных ДТП на территории Нижнего Новгорода и области. После инсценировок они обращались к страховщикам за выплатами, причинив компаниям ущерб на сумму свыше 8,5 млн рублей.
Всего к преступной деятельности привлекли 24 человека, дела в отношении некоторых соучастников направили в суд ранее. Сейчас перед судом предстанут еще девять обвиняемых по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (страховое мошенничество), а также одна из соучастниц, чье дело выделили в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что два тяжёлых сейфа с оружием и деньгами похитили у нижегородца.