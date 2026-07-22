Крупное мошенничество со страховками раскрыли в Нижегородской области

По версии следствия, двое организаторов скупали автомобили и привлекали подставных водителей. С ноября 2019 года по сентябрь 2022 года участники банды устроили 24 фиктивных ДТП на территории Нижнего Новгорода и области. После инсценировок они обращались к страховщикам за выплатами, причинив компаниям ущерб на сумму свыше 8,5 млн рублей.