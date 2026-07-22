«Надзор на 6 лет»: в КУИС прокомментировали досрочное освобождение брата Бишимбаева

Сегодня адвокат Газиз Ынтыкбаев сообщил, что двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов уже сегодня выйдет на свободу и вернется к своей семье. Корреспондент NUR.KZ направил запрос в КУИС с просьбой подробнее рассказать об освобождении Байжанова. Там подтвердили, что Байжанов освобожден на основании постановления суда о применении Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».
«На момент рассмотрения вопроса судом неотбытая часть назначенного ему наказания составляла 3 месяца 18 дней. Одновременно постановлением суда в отношении Б. Байжанова установлен пробационный контроль, а также административный надзор сроком на 6 лет», — сказано в ответе на запрос.
Напомним, за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье «Укрывательство». Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. 26 июня 2024 года суд Астаны оставил приговор без изменений. Однако летом 2025 года Байжанов обращался в суд с прошением об амнистии. Позже стало известно, что осужденного амнистировали — ему сократили срок отбывания наказания.