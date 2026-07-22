В райцентре под Воронежем из Дона вытащили труп мужчины

Труп мужчины обнаружили в реке Дон в Лисках во вторник, 21 июля. Тело погибшего спасатели вытащили из воды в 15.30 дня.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, личность несчастного установили, ему было 47 лет. Причину гибели мужчины выясняют эксперты.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что на Левом берегу Воронежа в тройном ДТП пострадал водитель одной из машин.
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