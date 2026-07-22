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В элитном ЖК в центре Челябинска произошел пожар

В многоэтажке в центре Челябинска загорелась квартира.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 июля, в ЖК «Западный луч» в центре Челябинска загорелась квартира. Об этом КП-Челябинск сообщили жители района и поделились видео.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что возгорание произошло в квартире по улице Труда.

— Самостоятельно из подъезда эвакуировались 25 человек, включая пятерых детей, — рассказали в ведомстве. — Сотрудники МЧС сейчас на месте.

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