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Умерла пострадавшая при атаке на склад в Краснодаре девушка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 июля в своем Telegram-канале сообщил о смерти девушки, которая была ранена в результате атаки на складской комплекс в Краснодаре.

Источник: РИА "Новости"

Согласно заявлению Кондратьева, «к сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь».

Губернатор также проинформировал, что пожар на складском комплексе в Краснодаре удалось локализовать. Вследствие удара пострадали школьные автобусы, которые находились на прилегающей территории. Кондратьев дал поручение министерству образования региона совместно с муниципалитетом провести ремонт транспорта и скорректировать маршруты к началу учебного года.

Касаясь событий в Армавире, Кондратьев заявил о полной ликвидации возгорания на местном предприятии. Он отметил, что в результате происшествия погиб охранник, и поручил главе города Андрею Харченко оказать поддержку семье погибшего.

Кроме того, глава Кубани распорядился оказать содействие жителям Краснодара и Динского района в восстановлении поврежденных домов. Кондратьев подчеркнул, что в условиях попыток дестабилизации обстановки и переноса атак на гражданские объекты собственники социально значимых предприятий обязаны обеспечить антитеррористическую защищенность на уровне критической инфраструктуры. Профильным ведомствам поручено провести анализ потенциальных целей и принять меры для усиления защиты объектов.

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