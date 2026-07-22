Умерла пострадавшая при атаке на склад в Краснодаре девушка

Кроме того, глава Кубани распорядился оказать содействие жителям Краснодара и Динского района в восстановлении поврежденных домов. Кондратьев подчеркнул, что в условиях попыток дестабилизации обстановки и переноса атак на гражданские объекты собственники социально значимых предприятий обязаны обеспечить антитеррористическую защищенность на уровне критической инфраструктуры. Профильным ведомствам поручено провести анализ потенциальных целей и принять меры для усиления защиты объектов.