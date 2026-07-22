Умерла пострадавшая при атаке на склад в Краснодаре девушка

Согласно заявлению Кондратьева, «к сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь».
Губернатор также проинформировал, что пожар на складском комплексе в Краснодаре удалось локализовать. Вследствие удара пострадали школьные автобусы, которые находились на прилегающей территории. Кондратьев дал поручение министерству образования региона совместно с муниципалитетом провести ремонт транспорта и скорректировать маршруты к началу учебного года.
Касаясь событий в Армавире, Кондратьев заявил о полной ликвидации возгорания на местном предприятии. Он отметил, что в результате происшествия погиб охранник, и поручил главе города Андрею Харченко оказать поддержку семье погибшего.
Кроме того, глава Кубани распорядился оказать содействие жителям Краснодара и Динского района в восстановлении поврежденных домов. Кондратьев подчеркнул, что в условиях попыток дестабилизации обстановки и переноса атак на гражданские объекты собственники социально значимых предприятий обязаны обеспечить антитеррористическую защищенность на уровне критической инфраструктуры. Профильным ведомствам поручено провести анализ потенциальных целей и принять меры для усиления защиты объектов.