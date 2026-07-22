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Полицейские в Волгограде нашли участницу наркокартеля из Екатеринбурга

В Волгоградской области раскрыли деятельность наркодилеров с 57 кг прегабалина.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские полицейские установили участницу преступного сообщества, которое занималось сбытом сильнодействующих веществ. Женщина работала на интернет-магазин и рассылала наркотики по всей стране, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным следствия, 43-летняя жительница Екатеринбурга с ноября 2022 года по сентябрь 2025 года получала крупные партии прегабалина. Она расфасовывала их и отправляла через почтовые сервисы в разные регионы, включая Волгоградскую область. Общая масса изъятого вещества составила около 57 килограммов.

Женщина действовала под руководством неизвестного организатора интернет-магазина. Ее задержали. Против фигурантки возбудили уголовные дела. Теперь ей грозит серьезный срок.