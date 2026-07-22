Полицейские в Волгограде нашли участницу наркокартеля из Екатеринбурга

По данным следствия, 43-летняя жительница Екатеринбурга с ноября 2022 года по сентябрь 2025 года получала крупные партии прегабалина. Она расфасовывала их и отправляла через почтовые сервисы в разные регионы, включая Волгоградскую область. Общая масса изъятого вещества составила около 57 килограммов.