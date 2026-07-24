Атаки на объекты Wildberries. Главное

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаках на три объекта Wildberries: логистические центры в Шушарах и Уткиной Заводи, а также сортировочный центр в Симферополе. Пострадавших нет, часть товаров и площадей удалось сохранить. Работу объектов в Петербурге приостановили.
Шушары. Речь идет о восстановленном логистическом центре Wildberries площадью около 106 тыс. кв. м и вместимостью до 58 млн товаров. Предыдущий склад на этом месте практически полностью сгорел в январе 2024 года.
Уткина Заводь. Складской комплекс у границы Петербурга и Ленинградской области. Компания использовала его в том числе во время восстановления склада в Шушарах.
Симферополь. Пресс-служба RWB сообщила об эвакуации сортировочного центра.
Какие логистические объекты атаковали ранее
18 июля. Котовск, Тамбовская область
В ночь на 18 июля дроны попали в логистический центр Wildberries в Котовске. При атаке погибли семь сотрудников, 23 госпитализированы. Глава маркетплейса Татьяна Ким заявила, что склад возобновит работу 23 июля. Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу.
Логистический комплекс в индустриальном парке «Котовск» начал работать в мае 2025 года. Общая площадь — 108 тыс. кв. м. Ожидалось, что при полном запуске общая вместимость склада достигнет 54 млн единиц товаров.
18 июля. Электросталь, Московская область
В ту же ночь обломки беспилотника упали на территории логистического комплекса Wildberries в Электростали. После этого начался крупный пожар, охвативший часть складских помещений. Пожар продолжался трое суток: о полной ликвидации компания сообщила вечером 21 июля. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что при атаке на Электросталь погиб человек, однако не уточнялось, был ли он сотрудником Wildberries.
В Электростали расположен сортировочный центр Wildberries, используемый для обработки, отгрузки и выгрузки товаров.
Министерство экономики и коммерции Киргизии позднее сообщило, что в результате атаки на склады в Тамбовской и Московской областях пострадали в том числе предприниматели из швейной отрасли страны.
22 июля. Краснодар, Кубань
В ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистический комплекс Wildberries в Краснодаре. Сотрудников эвакуировали, после попадания возник крупный пожар. Работа объекта была приостановлена. Пострадали десять человек, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. Трое находились в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Позднее глава региона сообщил, что в больнице скончалась девушка.
Площадь комплекса после запуска второй очереди превышала 100 тыс. кв. м. До расширения он вмещал около 77 млн единиц товаров, дополнительные площади были рассчитаны еще примерно на 8,5 млн единиц.
22 июля. Невинномысск, Ставропольский край
Одновременно был атакован логистический комплекс Wildberries на окраине Невинномысска. Сотрудников эвакуировали, работу объекта временно остановили. Один человек, обратившийся за медицинской помощью, был госпитализирован.
Комплекс начал работать осенью 2024 года. Его площадь — 94 тыс. кв. м, вместимость стеллажей на момент открытия — 16,5 млн единиц товаров. Ожидалась, что хранение расширят до 45 млн единиц товаров.
Еще один объект в подмосковном Коледино 20 июля эвакуировали из-за угрозы атаки, однако компания сообщила, что комплекс не пострадал и продолжил работу.
Как Wildberries комментирует атаки
Wildberries заявляет, что атаки не привели к системному сбою в работе платформы. Компания перестроила логистические цепочки, а остальные склады, пункты выдачи и сервисы продолжили работу. Доступные на витрине товары, по данным маркетплейса, доставлялись в обычном режиме.
Wildberries также отвергла сообщения о том, что при эвакуации возникали проблемы. По версии компании, аварийная автоматика и система контроля доступа сработали штатно, а эвакуационные выходы открылись автоматически.
Главными приоритетами Wildberries называет безопасность сотрудников, помощь пострадавшим и сохранение стабильной работы маркетплейса.
Помощь пострадавшим и семьям погибших
Татьяна Ким после атаки на Электросталь и Котовск заявила, что семьям погибших сотрудников выплатят по 2 млн руб., а пострадавшим в тяжелом состоянии — по 1 млн руб. Компания также организовала психологическую помощь. По словам Ким, за ней обратились несколько сотен сотрудников и их родственников.
Компенсации и помощь продавцам
Wildberries проводит оценку ущерба продавцам. Компания отметила, что формально не обязана возмещать товар, утраченный вследствие чрезвычайной ситуации, однако намерена определить объем компенсаций и другие меры поддержки. Татьяна Ким заявила, что продавцов «не оставят наедине с этой проблемой».
Согласно оферте маркетплейса, Wildberries освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами «непреодолимой силы», к чему в том числе относятся последствия атак БПЛА.
Wildberries 19 июля ввела скидки на хранение товаров на 45 дней, а также стопроцентную скидку на транзитные поставки в региональные склады. Ким назвала эти меры «первыми решениями» и отметила, что компания продолжает разрабатывать механизм поддержки продавцов.
Помощь от регионов
Тамбовская область. Глава региона Евгений Первышов сообщил, что власти выплатят семьям погибших при атаке на логистический центр Wildberries в Котовске по 1,5 млн руб., тяжелораненым — по 600 тыс. руб., остальным пострадавшим — по 300 тыс. руб.
Ставропольский край. Минэкономразвития региона после атаки на логистический центр в Невинномысске объявило о поддержке предпринимателей. Бизнесу предложили обращаться в министерство, центр «Мой бизнес», Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд края. Региональным производителям также пообещали помощь с продвижением через проект «Сделано на Ставрополье».
Краснодарский край. Губернатор Вениамин Кондратьев после атаки поручил региональным властям помочь скорректировать логистику и не допустить перебоев с поставками.
Нижегородская область. Губернатор Глеб Никитин сообщил о планах провести переговоры с Wildberries в интересах региональных поставщиков, пострадавших из-за пожаров на складах маркетплейса.
Костромская область. Губернатор Сергей Ситников поручил разработать меры помощи предпринимателям, чьи товары были утрачены при атаках на логистические центры Wildberries.
Реакция властей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «непростой» ситуацию вокруг Wildberries и ее продавцов. Вопрос о том, будут ли власти России принимать меры для поддержки малого бизнеса, он переадресовал кабмину. «Правительство на связи с компанией, более конкретного по этой теме сказать ничего не могу», — добавил он.
Следственный комитет завел уголовные дела о терактах после атаки на логистические центры в Котовске и Электростали.