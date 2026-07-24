Атаки на объекты Wildberries. Главное

В ту же ночь обломки беспилотника упали на территории логистического комплекса Wildberries в Электростали. После этого начался крупный пожар, охвативший часть складских помещений. Пожар продолжался трое суток: о полной ликвидации компания сообщила вечером 21 июля. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что при атаке на Электросталь погиб человек, однако не уточнялось, был ли он сотрудником Wildberries.