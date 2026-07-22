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В Подмосковье на внука Дарьи Донцовой напала собака

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после нападения собаки на семилетнего ребенка в Одинцове.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм 7-летним ребенком в результате нападения собаки (ст. 118 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, накануне в деревне Дубцы к ребенку подбежала собака породы акита-ину, которая находилась с хозяином и гуляла без намордника. В определенный момент животное набросилось на мальчика, укусив его за голову. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств происшествия, а также рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельцев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что пострадавший — внук писательницы Дарьи Донцовой.