В Подмосковье на внука Дарьи Донцовой напала собака

Согласно данным следствия, накануне в деревне Дубцы к ребенку подбежала собака породы акита-ину, которая находилась с хозяином и гуляла без намордника. В определенный момент животное набросилось на мальчика, укусив его за голову. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.