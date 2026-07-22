В Подмосковье на внука Дарьи Донцовой напала собака

«Следователем следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм 7-летним ребенком в результате нападения собаки (ст. 118 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, накануне в деревне Дубцы к ребенку подбежала собака породы акита-ину, которая находилась с хозяином и гуляла без намордника. В определенный момент животное набросилось на мальчика, укусив его за голову. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств происшествия, а также рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельцев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что пострадавший — внук писательницы Дарьи Донцовой.