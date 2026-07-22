В Воронеже студент, взломавший базу данных вуза, отделался штрафом

В марте-апреле 2025 года студент взломал базу данных вуза, скопировал персональные данные обучающихся, а также попросил студента другого института собрать аналогичную информацию. Когда его задержали, силовики изъяли у него носитель с персональными сведениями. Парню грозило до четырех лет лишения свободы, но Ленинский райсуд прекратил против него уголовное дело, наказав штрафом в 50 тыс рублей, приняв во внимание, что студент впервые совершил преступление, признал вину, раскаялся и загладил причиненный вред, перечислив деньги в благотворительные фонды. Однако прокуратура подала апелляцию, требуя наказать студента серьезнее.